Luna Rossa-American Magic Finale Youth America’s Cup | nuovo orario programma tv streaming

(Di mercoledì 25 settembre 2024)ha dato letteralmente spettacolo nelle semifinali dellaCup. I timonieri Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini, coadiuvati dai trimmer Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone, hanno collezionato tre secondi posti ed una vittoria nelle quattro regate di flotta di giornata, issandosi in vetta alla classifica con 31 punti. Ricordiamo che in questa categoria ogni equipaggio utilizza una barca AC40 che è uguale per tutti. La compagine italiana se la vedrà nell’atto conclusivo contro gli statunitensi di, giunti secondi in graduatoria con 20 punti, frutto di un primo, un terzo, un quarto ed un quinto posto. Harry Melges e Kyle Navin hanno preceduto i britannici di Athena Pathway di appena una lunghezza. Nulla da fare per gli svedesi di Artemis, gli australiani di Andoo e gli spagnoli del Sail Team BNC.