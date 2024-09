Due toscani sul podio delle olimpiadi di matematica del 2024

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) FIRENZE –di, dei sei ragazzi che hanno partecipato in rappresentanza dell’Italia questa estate in Inghilterra, due erano. Simone Melis di Portoferraio e Matilde Iannaccone di Pisa hanno portato a casa rispettivamente la medaglia d’argento e di bronzo. Il Consiglio regionale della Toscana ha voluto premiarli per i risultati ottenuti e per incoraggiarli a coltivare i loro talenti, già di livello internazionale. Alla cerimonia di premiazione, che si è tenuta martedì 24 settembre nella sala degli Affreschi di palazzo del Pegaso, hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il portavoce dell’opposizione Marco Landi.