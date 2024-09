Corona sgancia una bomba | Fedez ha tradito Chiara con una famosa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’affaire ‘dissing trae Tony Effe‘ sembrava essersi esaurito, ma invece è arrivato Fabrizioa buttare benzina sul fuoco. L’ex re dei paparazzi ospite di Gurulandia ha fatto delle rivelazioni choc gold su Federico eFerragni. Stando alle dizioni di, il rapper di Vorrei ma Non Posto, avrebbe avuto una frequentazione con Taylor Mega tra il 2018 e il 2019 e anche dopo la separazione da(in effetti a luglio sono stati beccati dai paparazzi). Al momento nessuno dei protagonisti ha commentato le parole di Fabrizio. tra cui il fatto che entrambi si seguivano su Instagram, mentre Tony aveva smesso di seguire, due foto in cui indossano una maglia identica (sopra) e una storia di Taylor Mega, ex di Tony, che sembrava alludere proprio alla Ferragni: pic.twitter.