Come finisce il film Voglia di ricominciare | rompere il ciclo di abusi e violenza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ildicon Caroline e Toby che affrontano finalmente Dwight. Dopo anni difisici e psicologici, durante un’ennesima lite violenta, Caroline si oppone a Dwight e difende Toby, decidendo di lasciare il marito. Madre e figlio se ne vanno dalla casa e dalla cittadina di Concrete, liberandosi dall’oppressione e trovando la forza dialtrove: così, si affrancano finalmente daldie controllo di Dwight, scegliendo una vita migliore lontano da lui. Prima di arrivare a questo finale catartico, conosciamo Caroline Wolff, una donna instabile e in cerca di sicurezza per sé e per suo figlio, Toby, negli anni ’50. Stanca della vita nomade, Caroline si trasferisce a Seattle, dove incontra Dwight Hansen, un uomo che sembra incarnare le sue speranze di stabilità.