Caso Desogus il dispositivo della corte sportiva d' appello | 0-3 a tavolino per il Pisa

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 - Lad'ha decretato la vittoria aper ilin merito al "". IL- Questo ild'federale: "Nell'udienza fissata per il 25 settembre 2024, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0009/CSA/2024-2025, proposto dalla societÃSporting Club S.r.l. in data 12.09.2024 avverso la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara Cittadel 27.08.2024; uditi l'Avv. Mattia Grassani e l'Amministratore Delegato Dott. Giovanni Corrado per la reclamante e l'Avv. Laura Dal Zuffo per la società A.S. CittaS.r.l.; ha pronunciato il seguenteAccoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, applica alla società A.S. CittaS.r.l. la sanzioneperditagara con il punteggio di 0-3".