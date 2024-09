Borsa | Europa incerta con future Usa Milano risale +02%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le Borse europee arrivano in ordine sparso a metà giornata, con gli investitori che, in assenza di nuovi dati macro, faticano a trovare spunti su cui orientarsi, in bilico tra i timori per la frenata dell'economia e le speranze di nuove sforbiciate ai tassi da parte delle banche centrali.sale dello 0,2%, Londra dello 0,4% mentre Parigi cede lo 0,2% e Francoforte lo 0,4%. Poco mossi e contrastati anche ia New York, reduci dall'ennesimo record dello S&P 500. Il taglio dei tassi in Cina, misura che rientra nei programmi di stimolo del governo, non basta a far cambiare umore alle Borse, che incassano anche la sforbiciata di 25 punti base della banca centrale svedese.