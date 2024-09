Boom di firme per la cittadinanza destre alla carica sul referendum

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Era fin troppo facile da prevedere. Il comitato promotore delabrogativo che propone di cambiare la legge sulla concessione dellaitaliana è riuscito a raccogliere le 500 milarichieste sulla piattaforma digitale del Ministero della Giustizia e nella maggioranza si comincia a mettere in discussione il sistema di raccolta. In testa c’è il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli che lamenta la soglia “troppo bassa” delle 500 mila. “Forse andrebbero ripensate anche le soglie minime delle adesioni per avviareo proposte di legge di iniziativa popolare”, disse già ad agosto in un’intervista a Il Sole 24 ore ancora frastornato dalche promette di sgretolare la sua decantata autonomia differenziata.