Bayesan nuovi misteri Fra risarcimenti chiesti dall’Italia e documenti scomparsi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Trascorre il tempo e avanzano le indagini, ma iintorno alla tragedia del, lo yacht affondato a poche centinaia di metri dalle coste siciliane, anziché chiarirsi si infittiscono. Secondo quanto riportato da La Stampa, il gruppo costruttore dello yacht affondato – The Italian Sea Group – avrebbe chiesto un risarcimento di 222 milioni di euro per danni d’immagine alla società armatrice. Quest’ultima è gestita da Angela Bacares, vedova del tycoon britannico Mike Lynch, deceduto nel naufragio avvenuto il 19 agosto al largo di Porticello, in provincia di Palermo. L’azienda italiana ha poi smentito con forza di aver mai avviato un’azione legale. Ma anche qui secondo qualcuno si tratterebbe di una mezza verità, visto l’atto di citazione è stato inizialmente depositato presso il tribunale di Termini Imerese. Ma è poi stato ritirato.