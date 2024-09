Antonella Clerici su Instagram svela La Casa nel Bosco | immagini inedite

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La vita frenetica cittadina non faceva più per lei.ha infatti scelto di vivere una vita lontana dai riflettori nella tranquillità di unaimmersa nel verde, quella che è anche parte della scenografia del suo programma quotidiano di Rai1, È sempre Mezzogiorno. La sua dimora si trova ad Arquata Scrivia, un piccolo comune situato tra le colline del Piemonte, in provincia di Alessandria. Questa scelta di vita è il riflesso della volontà della conduttrice di abbracciare un’esistenza più a contatto con la natura, all’insegna della semplicità e del relax, dopo anni trascorsi nel frenetico mondo della televisione e di Roma, che comunque le è rimasta nel cuore.