Anticipazioni Uomini e Donne 25-27 settembre 2024 | arriva Martina De Ioannon

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nelle puntatedal 25 al 27ci sarà la presentazione della quarta tronista di questa edizione del dating show di Canale 5, ovvero,De. L'ex concorrente di Temptation Island è pronta a mettersi in gioco nella speranza di trovare l'amore. Al Trono Over, invece, ci sarà il ritorno di Ida Platano, la quale replicherà a quanto detto da Mario Cusitore nel corso delle precedenti puntate. Per Gemma Galgani ci saranno delle novità e, ovviamente, non mancheranno gli interventi di Tina Cipollari. Ci saranno anche delle discussioni molto accese e l'arrivo di volti noti nel programma.puntate 25-27: novità per Gemma, torna Ida e discussioni Gemma Galgani deciderà di interrompere la conoscenza di Valerio, cavaliere venuto per lei nelle scorse puntate.