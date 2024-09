Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - "L'antimicrobico resistenza (Amr) è un fenomeno per il quale i batteri diventano resistenti agli" disponibili che quindi "non funzionano sull'infezione". Attualmente abbiamo a disposizione "gli', che" però devono essere utilizzati "con grande parsimonia, soltanto nei casi di estrema necessità". Per questo "servirebbero farmaci innovativi, ma ladi nuove molecole" efficaci in questo tipo di infezioni "è". Lo ha detto Massimo, direttore scientifico della(Società italiana di malattie infettive e tropicali) e professore emerito di Malattie infettive all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, partecipando al talk 'Antimicrobico resistenza. La sfida di investire in', disponibile nei canali web e social di Adnkronos.