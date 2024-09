Amici 24 un ex allievo era già pronto a sostituire Anna Pettinelli in caso di addio | spunta il nome

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo quasi un mese di ritardo rispetto ai tempi prestabiliti,24 è ufficialmente partito con la prima registrazione. La messa in onda è fissata per il 29 settembre 2024 e qui i telespettatori scopriranno i nuovi allievi nonché la squadra dei docenti. Tuttavia, qualcosa è già emerso, specie sul versante prof. Tutti sono stati confermati eccetto Raimondo Todaro, ma a quanto pare ancheera fortemente in discussione. Non a, stando ai rumors, la docente era pronta a lasciare il posto ad un exdel talent show.24: il retroscena suE’ stata un’estate complicata per Maria De Filippi in quanto le conferme dei docenti per24 sono arrivate dopo parecchi tira e molla a quanto pare.