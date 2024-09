Zucchero festeggia il suo compleanno con un album e un documentario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedƬ 24 settembre 2024) Reggio Emilia, 24 settembre 2024 -gli anni, all'anagrafe Adelmo Fornaciari, uno tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia. Dal 25 settembre, giorno didel cantante reggiano, saranno pronte tante novitĆ per i suoi fan.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Prima fra tutti l'uscita del suo nuovo singolo "Amor che muovi il sole" cover del brano "My Own Soulā€™s Warning" dei The Killers impreziosita con un adattamento del testo in italiano a firma di. Presentato in anteprima live la scorsa estate per tutti i fan che hanno preso parte al suo tour italiano negli stadi ā€œOverdose Dā€™Amoreā€, il singolo ā€œAmor che muovi ilĀ soleā€ parla dell'amore in una forma universale, descrivendolo come una forza cosmica capace di muovere il sole, le stelle e il mare.Ā Il brano anticipaĀ lā€™uscitaĀ del suoĀ nuovo"Discover II" in uscita lā€™8 novembre in fisico e in digitale.