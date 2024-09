Zelensky | grato a Meloni per suo impegno

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 24 settembre 2024) 17.30 "Siamo più vicini alla fine della guerra. Dobbiamo soltanto essere forti, molto forti". Lo ha detto il presidentea NY per l'Assemblea dell'Onu. Poi incontro con la premier,che ha ribadito il sostegno dell'Italia. E: "E' sempre un piacere incontrare. Sonoa Giorgia per tutti i passi decisivi compiuti dal G7 sotto la presidenza italiana e per l'a promuovere sforzi congiunti per stabilire una pace duratura e giusta", ha scritto su X, pubblicando una foto del suo abbraccio con la premier.