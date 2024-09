Vivrò così è il nuovo singolo di Valentina & Tommy Dj feat Francesco Ferrari

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 24 settembre 2024) Da venerdì 27 settembre 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildiDj. “” è un brano pop rock che si presenta come un inno alla vita e alla libertà di perseguire i propri sogni. Il titolo stesso riflette l’idea di vivere la propria vita senza lasciarsi condizionare dalle aspettative degli altri. Commentano gli artisti a proposito del brano: «“” è una canzone scritta in collaborazione con il nostro team di lavoro, con un sound un po’ rockeggiante. Il titolo vuol indicare il senso di libertà “come voglio io”. Quindi, non lasciandoci condizionare da ciò che ci circonda liberi da schemi e pregiudizi. Nel ritornello, circa a metà la canzone recita: “anche se qui non siamo di certo a New York”.