Via le iscrizioni al corso di alta formazione gratis sulla transizione ecologica di Unipi

(Di martedì 24 settembre 2024) Pisa, 24 settembre 2024 - Solo trenta posti disponibili eaperte sino al 3 ottobre per ildi“Ecoesione. Strumenti per promuovere la giustizia sociale nella” dell’Università di Pisa. Aperto a tutti e gratuito, ilgiunto quest’anno alla terza edizione si svolge in presenza dall’11 ottobre 2024 al 16 marzo 2025 e si articola in 6 moduli di 12 ore ciascuno, un seminario residenziale conclusivo di 16 ore, e 22 ore di autoper un totale di 110 ore. Ilaffronta in prospettiva interdisciplinare i temi della crisi e della, le politiche di contrasto (mitigazione, adattamento, conservazione), i connessi rischi sociali (diseguaglianza, disoccupazione ed esclusione) e le strategie per una giustafondata su politiche eco-sociali integrate.