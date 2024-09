Temporale nel Salernitano la zona orientale si allaga completamente

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Vigili del fuoco sommersi dalle telefonate, cittadini in difficoltà. Il Codacons è pronto a chiedere i danni: ribadisce le responsabilità comunali della manutenzione delle caditoie Ieri sera, 23 settembre, si è abbattuto su Salerno e provincia un vero e proprio nubifragio, con scariche di pioggia molto violente soprattutto nelladella città. Si sono ravvisati diversi disagi tra Pastena e Torrione: le strade della città risultavanote impedendo la possibilità di viaggiare in auto, e creando situazioni pericolose per i cittadini e i lavoratori. Come al solito, a Salerno, garage e sottopassaggi sino velocemente seminando il panico tra i cittadini e intasando i centralini dei vigili del fuoco.