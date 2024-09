Siviglia – Valladolid I LaLiga EA Sports | Saúl fa scattare l’allarme del Siviglia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 24 settembre 2024) 2024-09-24 20:42:46 Il web è in subbuglio: Cattive notizie per. Saulo Niguez ha abbandonato in barella l’erba del Sánchez-Pizjuán dopo essersi infortunato all’inizio del secondo tempo della partita contro il. Il centrocampista cadde a terra dopo essere andato a una pressione dove ha notato a foratura nella parte posteriore della coscia sinistra. Le immagini mostravano il giocatore mettendosi le mani sul viso pur essendo riconosciuto dai servizi medici. Non poteva continuare e se ne andò ricevendo il applausi dagli spalti. L’uomo dell’Ilerda non sta avendo fortuna. Già Ha saltato due partite per squalifica dopo il cartellino rosso visto contro il Maiorca.