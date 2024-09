Nuovo fermo per la Geo Barents dopo lo sbarco a Genova Non ha rispettato le istruzioni della Guardia Costiera

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 24 settembre 2024) È scattato unamministrativo per la Geodi Medici senza frontiere, a seguito dellodi 206 migranti. All’equipaggioOng vengono contestate due violazioni che hanno portato ad altrettanti provvedimenti. La prima, quella di non averlelibica, la seconda emersa in seguito a un’ispezione che ha rilevato otto carenze tecniche. Doppioper la Geogli sbarchi diAncora una volta è Medici senza frontiere ad annunciare quella che, neanche a dirlo, definisce “una decisione disumana e arbitraria” che impedisce alla nave umanitaria di tornare in mare per “salvare vite nel Mediterraneo centrale”.