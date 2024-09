Mora | McTominay calciatore importante per il Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) Nicola, ex difensore del, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Ilera già promettente e lo diventerà sempre di più.e Gilmour sono calciatori importanti che possono dare tanto al, Anguissa e Lobotka a centrocampo? Conte ha una rosa, soprattutto in questo reparto. Ora il dubbio che viene è se giocherà sempre a tre.ha mostrato le sue qualità con la Juventus. Con questi nuovi calciatori ha l’imbarazzo della scelta l’allenatore. Potrebbe tornare a quattro in difesa, con Di Lorenzo sulla fascia.