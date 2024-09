Milan Rafael Leao non esce dalla crisi | il suo inizio di stagione è negativo E’ colpa di Paulo Fonseca?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 24 settembre 2024), l’didiè stato ancora una volta: èdel sistema di gioco di? Il, con la vittoria convincente sull’Inter, sono uscitino! Il portoghese, infatti, nonostante la grande prestazione dei suoi compagni è sembrato ancora una volta spento. E non è la prima, anzi ormai è una costante che il dieci del Diavolo non riesca mai a dimostrare il suo vero valore in campo. La domanda che, quindi, sorge spontanea è: lasta anche nello stile di gioco di? Non ci sentiamo di dare grosse responsabilità al tecnico portoghese perché c’è un fattore che escluderebbe questa ipotesi: il fattore si chiama Christian Pulisic. Sì, perché l’americano è stato il protagonista assoluto di questodie gioca nello stesso ruolo di Rafa dall’altra parte del campo.