Meloni | Libanono guerra su larga scala

(Di martedì 24 settembre 2024) 22.32 "Sul Libano credo che la grande sfida sia arrivare a un cessate il fuoco, la de-etion. Israele ha il diritto a difendersi, ma unasuin Libano non conviene a nessuno". Così la premiera margine dell' Assemblea Onu a New York. "Mi preoccupa la situazione, ci siamo occupati della sicurezza dei nostri soldati e nelle Nazioni unite stiamo chiedendo di concentrarsi sulla loro sicurezza". Poi, sulla cittadinanza: "L'Italia ha un'ottima legge, non vedo la necessità di cambiarla"