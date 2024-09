Marca | Vinicius verso il Pallone d’oro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Tra poco più di un mese, il 28 ottobre, ilsarà assegnato. E dalla Spagna non hanno dubbi: secondo il quotidiano ‘’, il vincitore del premio calcistico più ambito sarà, attaccante brasiliano del Real Madrid, protagonista dei trionfi dei Blancos in Liga e in Champions. Il fuoriclasse riceverà il prestigioso riconoscimento di ‘France Football’ nella cerimonia del 28 ottobre al teatro Chatelet di Parigi. Secondo, il giocatore sa già che tra poco più di un mese sarà incoronato a Parigi. L’attaccante avrebbe quindi battuto la concorrenza di Rodri, Jude Bellingham e Kylian Mbappé (vincitore l’anno scorso), gli altri grandi favoriti per il premio. L’ultima volta che un brasiliano si è aggiudicato ilè stato nel 2007, con la vittoria del milanista Kakà.: “il” SportFace.