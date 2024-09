L’antropologo architetto | Addomestichiamo Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)Franco La Cecla snocciola idee "semplici e poco costose" che, in poco tempo, potrebbero cambiare il volto di periferie cittadine, come il quartiere Corvetto: asfalto dipinto di bianco, boschi in città, strade a misura di pedone. Idee illustrate anche nel suo ultimo libro, “Addomesticare l’architettura-L’Occidente e la distruzione dell’abitare“, che La Cela, docente di Antropologia dei media alla Naba di, ha dedicato al tema della città moderna. Come si vive, da suo punto di vista, nelle nostre città? "La modernità ha devastato l’idea tradizionale dell’abitare, complice anche la condanna borghese della dimensione domestica e della cultura del vicinato. L’edilizia attuale non ha nulla a che fare con i bisogni della gente, il mercato non segue le esigenze reali.