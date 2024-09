La crescita dell’occupazione porta all’Inps +300mila iscritti in un anno | i dati del Rapporto 2024

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 24 settembre 2024) Rimane “sostanzialmente stabile” il numero dei pensionati in Italia, mentre cresce il numero dei lavoratori, aumentato di oltre 300mila unità rispetto al 2022 e di oltre un milione rispetto al valore pre-pandemico del 2019. È quanto emerge dalannuale dell’Inps, illustrato alla presenza, tra gli altri, del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ilsottolinea anche di un incremento del 6,8% della retribuzione media pro capite sempre rispetto al 2019. Pensionati stabili, lavoratori in aumento:assicurati In termini assoluti il numero dei pensionati è rimasto intorno ai 16 milioni, con una spesa di poco meno di 347 miliardi di euro.