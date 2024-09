La collezione primavera estate 2025 di Alberta Ferretti è andata in scena pochi giorni fa alla Milano Fashion Week Oggi la stilista ha annunciato il suo ritiro

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 24 settembre 2024) La sfilatadiinuna manciata difa durante la, è stata l’ultima firmata d. Con lapresentata sotto i portici del cortile del Museo della Scienza, la designer ha salutato il suo pubblico in modo silenzioso: solohaildirezione creativa del brand fondato nel 1981. La maison va avanti e la stessaaffiderà la direzione stilistica a qualcun altro. Il toto nomi è già iniziato. Intanto ripassiamo gli ultimi look con il video di Amica. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Non lo sapevamo, ma era l’ultima: la sfilata diP/EAmica.