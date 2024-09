Il futuro dell’edilizia residenziale pubblica parte dalla città di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Ildi. Venerdì 27 settembre, a partire dalle 9.30, la Borsa Merci in piazza Risorgimento sarà sede di una giornata di studi dal titolo “AC20 - Ildell’abitare” che rappresenterà il cuore dei festeggiamenti dei vent’anni diCasa Spa e che riunirà relatori di spessore nazionale e internazionale per approfondire il tema del “diritto alla casa”. La giornata prenderà il via con un approfondimento storico a partire dall’ultimo grande pianoin Italia, l’INA-Casa del ministro Amintore Fanfani, per trattare poi le criticità del presente e analizzare le buone pratiche europee, arrivando così a gettare le basi per avanzare idee e soluzioni per unall’insegna del benessere abitativo per ogni cittadino.