Grande Fratello terza puntata | Jessica e Tommaso preferiti dal pubblico triangolo amoroso tra Shaila Lorenzo e Javier I nominati sono…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 24 settembre 2024) Ladelsi è appena conclusa ed il gioco sembra già essere entrato nel vivo. Alfonso Signorini ha aperto la prima serata presentando come di consueto le sue fedeli compagne d’avventura: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste e Rebecca Staffelli nella sua solita postazione social. Alfonso ha subito rimarcato l’aria già frizzantina che si respira in Casa. L’atmosfera sembra popolata già dalle prime simpatie e i primi accenni di rivalità. La primissima parte della trasmissione ha visto protagonista ilche ha tenuto banco sin dal principio e più che mai negli ultimi giorni. Il trio è formato daGatta,Spolverato eMartinez. Il conduttore ha diviso i due ragazzi, lasciando l’ex velina comoda in salotto, ed ha mostrato una clip che ha sottolineato questa duplice affinità.