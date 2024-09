Gavi incendio nella storica azienda agricola nobiliare La Lomellina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Questa mattina, intorno alle 9:30 del 24 settembre, un vastoha devastato laLa, famosa per la produzione diDocg. La struttura, conosciuta anche come Villa Raggio, prende il nome dal marchese Edilio Raggio, un noto imprenditore e senatore che ne fu proprietario. La villa, caratterizzata da uno stile architettonico che richiama le ville Alessiane dell’architetto Galeazzo Alessi, risale al XVI secolo. È situata all’interno di una grande tenuta e si affaccia su un parco maestoso, lungo la provinciale che collega Novi Ligure e, in una delle più celebri zone vitivinicole del Basso Piemonte.