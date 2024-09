Enotria | The Last Song recensione | giù la maschera si va in scena

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Ormai è risaputo che negli ultimi anni i souls like stanno spopolando nel mondo dei videogiochi, però quando si parla di un team di sviluppo italiano ci rizzano le orecchie e si accende anche un po’ di patriottismo. Jyamma Games, team di sviluppo italiano che ha deciso di mettersi in gioco con un progetto decisamente ambizioso come:Thee in grado di strizzare l’occhio a grandi classici come Dark Souls, è riuscito a catapultarci in un’avventura tutta “italiana”, ma con qualche pecca da notare che speriamo migliorino con l’uscita, il 19 Settembre 2024. Questa è ladi:TheUn canovaccio distopico La storia di: The, poggia su delle fondamenta narrative oramai consolidate e misteriose che hanno fatto la storia di, praticamente, tutte le produzioni di FromSoftware.