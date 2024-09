Dinamo Kiev Shovkovskyi | Affrontare la Lazio è qualcosa di speciale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Oleksandr, tecnico della, ha parlato ai microfoni della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la, valida per la prossima giornata di Europa League: “Non posso spiegarvi cosa provo, è una nuova esperienza per me da allenatore. Abbiamo una squadra che gioca per il club ma anche per la nazione che rappresenta, abbiamo avuto poco tempo per recuperare. Nuova formula? Non abbiamo grande esperienza nel giocare a gennaio, di solito per noi è periodo di pausa. È un altro tema, senza considerare la situazione in Ucraina. Sono circostanze complicate, ma è una competizione europea e per noila, che è una delle squadre più importanti dei top 5 europei, èdi. Non vediamo l’ora di giocare con loro”.