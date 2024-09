Dialoghi di fine estate nuovo incontro stasera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Primi due appuntamenti, nel weekend appena passato, per "di", la rassegna letteraria organizzata e promossa da Amministrazione Comunale, Fondazione per la Cultura Pontedera e biblioteca Giovanni Gronchi con le librerie cittadine. Villa Crastan ha accolto sabato la presentazione del libro "Liberata" di Domenico Dara (libreria Roma Ubik ) e domenica quella di Massimo Barioglio con "Ritorno alla vita, viaggio intorno alla schizofrenia" (libreria e casa editrice Segui le tue parole) con un buon numero di pubblico. Si prosegue oggi alle 21, sempre a Villa Crastan, con la libreria Carrara e l’appuntamento con Matteo Bussola che presenta "La neve in fondo al mare".