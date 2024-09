Cyber esperti attenzione a cosa dite soprattutto a come lo dite

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 24 settembre 2024) Da qualche settimana leggo articoli e post in cui moltihanno assunto una posizione critica sull’autenticazione a due fattori, complici notizie che confermanoormai ci siano diverse tecniche per aggirarla. Talvolta ho notato che l’intenzione è buona, ma il risultato finale non altrettanto. Partiamo dall’intenzione. Immagino che il proposito sia quello di chiarire che l’autenticazione a due fattori non è la panacea a tutti i mali, quindi è fondamentale evitare di pensare che sia la soluzione a tutti i nostri problemi di sicurezza. Fino a questo punto nulla da eccepire. Tuttavia, la forma della comunicazione spesso vale quanto la sostanza. Se per corroborare questo messaggio si lascia intendere che il rischio di subire una truffa ormai non è diverso con o senza l’autenticazione a due fattori, allora si finisce per “buttare via il bambino con l’acqua sporca”.