Constance Sakoa Boutik un boutique hotel alle Mauritius

(Di martedì 24 settembre 2024)isoleapre il, il primodis & Resorts. Recentemente oggetto di un importante restyling, l’offre servizi personalizzati in un ambiente rilassante. Ilsi trova nella posizione migliore di Trou aux Biches, una delle spiagge più belle del nord di, a pochi minuti dal vivace centro di Grand Bay. Immerso in lussureggianti giardini tropicali, l’propone un soggiorno nel segno della massima privacy con 16 camere dal design unico, il suo squisito ristorante sulla spiaggia e l’elegante bar. Non manca uno spazio dedicato al benessere, ovvero ilWellness Kiosk, dove lasciarsi coccolare con trattamenti con vista sull’oceano. Tra i servizi, anche l’accesso diretto agli sport acquatici come kayak, paddle, pedalò e tour su barche con fondo di vetro.