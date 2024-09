Champions League disastro all’italiana | che figuraccia per Milano

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 24 settembre 2024)non ospiterà la finale della2027, a 11 anni da quella disputata nel 2016 (che vide il Real imporsi sull’Atletico Madrid).si era preparata con entusiasmo e speranza alla possibilità di ospitare uno degli eventi calcistici più prestigiosi al mondo, la finale della2027. La città, con il suo storico stadio di San Siro, sembrava pronta a diventare il palcoscenico ideale per un evento che avrebbe attirato l’attenzione di milioni di appassionati da tutto il globo. Tuttavia, le aspettative sono state bruscamente disattese. No, San Siro non ospiterà la finale dellanel 2027 – notizie.comLo scorso maggio, il comitato esecutivo della UEFA aveva infatti espresso una preferenza preliminare per lo stadio Giuseppe Meazza come sede dell’ultimo atto della stagione calcistica 2026-2027.