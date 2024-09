Camicie nere e rivoluzione una storia d’amore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Lucia Callegari nasce all’alba del 21 marzo 1900, il primo giorno di primavera del nuovo secolo. La nonna Ginisca, lavandaia e attivista della lega femminile, la prende in spalla e la porta davanti alla finestra, facendole il primo dono: "È per te, Lucia – le sussurra – È il sole dell’avvenire". Davanti a loro c’è quella terra che legioni di braccianti, gli ‘scariolanti’ come il nonno Isauro, hanno sottratto alle acque con fatiche immani. E poco distante l’orizzonte del grande fiume, il Po. Davanti a Lucia c’è il futuro di chi nasce nella miseria: si muore di malaria nelle valli infestate dalle zanzare, si muore di pellagra perché in tavola non c’è altro che polenta. Nei paesi attorno alla meravigliosa Ferrara rinascimentale, un secolo fa la povertà poteva soltanto aggrapparsi al sole della, la lotta contro lo sfruttamento.