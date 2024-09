Bianca Balti sorriso e forza contro il cancro | Inizio la chemioterapia prima comincio prima finisco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024)non si arrende. La modella, recentemente operata per unovarico al terzo stadio, ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute, annunciando l’dellaper il 14 ottobre. Con la sua consueta energia e positività ,ha condiviso la notizia su Instagram: “La convalescenza sta andando bene e il 14 ottobre inizierò la. L’ho saputo oggi e sono super felice, perché ora posso cominciare a pianificare. E io amo pianificare. Inoltre,avrò finito”. La modella aveva rivelato la sua diagnosi il 15 settembre scorso, descrivendo una settimana di “paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, sorrisi e”. Nonostante la sfida che l’attende,ha dimostrato una grande determinazione: “Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che ce la farò. Per me, per i miei cari (le mie figlie soprattutto).