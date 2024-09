Atalanta affondata dal Como crolla nel secondo tempo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) In una serata di grande sorpresa a Bergamo, l’di Gian Piero Gasperini ha subito una sconfitta imprevista contro il, perdendo 3-2 nel recupero della quinta giornata di Serie A. Il match, rinviato a causa della pioggia lunedì, ha visto la Dea partire forte mare nella ripresa, consegnando alla sua prima vittoria stagionale. La partita inizia bene per i nerazzurri, che al 18? si portano in vantaggio grazie a un gran destro dal limite di Davide Zappacosta, bravo a sfruttare un’azione sviluppata da calcio d’angolo. L’sembra avere il controllo della gara, con Carnesecchi che respinge gli assalti del, in particolare con tentativi pericolosi di Patrick Cutrone e Sergi Roberto. Tuttavia, il vantaggio di misura non basta a rassicurare la squadra di Gasperini. Nel, la situazione si ribalta rapidamente.