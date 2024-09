Andrea Borghi e Emanuela Romano Investitore Relazionale® | il Bestseller su come costruire relazioni efficaci per business di successo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) - Milano, 24.09.2024 – Tutti noi sappiamo quanto sia importante coltivarepersonali e professionali in ambito commerciale. Peccato che non sia sempre così semplice. La buona notizia è che ci sono persone capaci di investire tempo e risorse nella creazione di legami con i partner giusti, tutto sta nel saperefare. Per tutti coloro che desiderano creare nuovicon i partner giusti e investire nelle, esce oggi il libro di. L'Arte DellePersonali E Professionali Nell'Era Del Valore” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi perdelledurature nel tempo finalizzate a svilupparedi