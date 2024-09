Ancaranese stop disagi Aumentano le proteste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) La chiusura del ponte in mattoni lungo il Tronto sta diventando un grande problema per entrambe le realtà economiche di Marche e Abruzzo. I commercianti e le aziende sul territorio stanno vivendo fortiper questa situazione. Il sindaco di Castel di Lama colto di sorpresa dal provvedimento di chiusura, che lo ricordiamo è stato deciso dalla provincia di Teramo, ha chiesto subito chiarimenti e l’accesso agli atti per capire la situazione. "Ogni giorno – commenta il sindaco Mauro Bochicchio – i cittadini mi chiedono quando il ponte sul Tronto in cemento sarà aperto a doppio senso e non sono in grado di dare risposte certe. Tutti si chiedono perché sia così complesso trasformare un ponte largo 7 metri a doppio senso, quando a Spinetoli esiste un ponte largo 5.52 metri a doppio senso.