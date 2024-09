Tennis Italia mai così scintillante nella sua storia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Maiin altodi questo sport. Ilsta letteralmente facendo impazzire di gioia l’intera, grazie alle incredibili imprese che iti nostrani stanno mettendo a referto nei vari tornei in giro per il mondo. Jannik Sinner, attuale numero uno del Ranking ATP del movimentoti internazionale, è solo la punta di un solido iceberg che naviga ben saldo nell’oceano di questa disciplina. Dietro all’altoatesino, infatti, stanno nascendo (o si stanno confermando) giocatori interessanti come Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Attendendo, ovviamente, la ciliegina sulla torta: Matteo Berrettini sta migliorando sempre più le sue prestazioni dopo un periodo buio. Il suo recupero sarebbe di fondamentale importanza per il nostro movimento sportivo.