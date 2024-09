Stefano De Martino su Belen | Con lei ero felice Svelati segreti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 23 settembre 2024)Desi è aperto in un'intervista rilasciata al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, dove ha raccontato aspetti intimi della sua vita privata e professionale. L'intervista è un vero e proprio viaggio nella mente del conduttore campano, che si è soffermato sul rapporto conRodriguez, la sua carriera e, in particolare, il modo in cui sta vivendo il suo ruolo di padre. Uno dei punti salienti dell'intervista è stato il racconto del suo innamoramento per, definita senza mezzi termini "la Ferrari delle donne". De, con grande onestà, ha raccontato il momento in cui si è innamorato della showgirl, che ha detto anche la sua sull'ex marito, descrivendolo come un vero e proprio "schiaffone" che lo ha colpito in pieno volto. "Io mi sono innamorato di una delle donne più belle del mondo.