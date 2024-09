Si può vivere fino a 120 anni | il Nobel per la Medicina Mello spiega agli scienziati italiani il suo elisir di lunga vita

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Probabilmente possiamo alre laumanaa 120ma c’è ancora tanta strada da fare”: con questo auspicio del Premioper la(2006), il biochimico Craig, ospite d’onore alle celebrazioni dei 3mila trapianti di fegato a Pisa, si sono concluse le iniziative organizzate dall’unità operativa di Chirurgia epatica e dei trapianti di fegato dell’Aoup insieme all’associazione Vite Onlus per suggellare nel tempo questo importante traguardo. Con gli studi sull’interferenza Rna che gli sono valsi l’onorificenza mondiale assoluta, ossia le potenzialità dell’acido ribonucleico di silenziare alcuni geni che codificano per particolari malattie, lo scienziato statunitense ha lasciato intendere che sarebbe possibile, in un futuro non così lontano, ringiovanire non solo il fegato ma tutti gli organi.