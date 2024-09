Sciopero Rai da Storie Italiane a La Volta Buona | cambia la programmazione del 23 settembre

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 23 settembre 2024) La Rai è in scipero., I Fatti Vostri, È sempre mezzogiorno ma anche Unomattina, Tg2 Italia Europa, Lae Ore 14. Sono solo alcuni dei programmi che sono saltati nella giornata odierna a causa di unoindetto da impiegati, tecnici, operai e quadri Rai. Al loro posto vanno in onda repliche, “meglio di” o vere e proprie programmazioni alternative.Rai, perché alcuni programmi oggi non vanno in onda A causa dellomolti programmi e telegiornali non sono andati in onda e non andranno in onda oggi, lunedì 23. Stop a TG1 Mattina (sostituito dall’informazione di Rai News), Unomattina (in onda un meglio di),di Eleonora Daniele (sostituito da Linea Verde in replica), È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici (in onda un meglio di).