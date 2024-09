Romanengo 1780 – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024)Via Caminadella, 21 – 20123Tel. 02/72021136 Sito Internet: www..com Tipologia: confetteria Prezzi: tè e infusi 6,40/6,90€, pasticceria 0,80/7,50€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Presente in guida già dallo scorso anno nella sezione delle botteghe, questa antica confetteria genovese, qui a, non solo ha aperto un negozio dove si vendono spezie, tè, infusi, cioccolato, zuccherini e rosolio, ma anche una deliziosa caffetteria-sala da tè chiamata “La Corte”. Situata all’interno del cortile del palazzo che ospita il negozio, rimane nascosta ai più: bisogna conoscerla per venire qui e dopo aver suonato il citofono sul portone si ha accesso. Il menù è stato pensato per soddisfare una piccola fame in diversi momenti della giornata, sia con cose dolci che salate, accompagnandole con bevande calde e fredde.