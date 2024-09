Roma quale futuro? In attesa del nuovo Ceo Boban Boniek e Malagò in corsa spunta la pista della vendita del club ai sauditi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il 19 settembre l’ASesonera Daniele De Rossi, il 22 c’è l’annuncio delle dimissioni del Ceo giallorosso Lina Souloukou, il 23 il gruppo Friedkin acquista l’Everton: le tempistiche di quello che sta accadendo nell’universo giallorosso sono tra le poche certezze di una spy story calcistica. La domanda, lecita, è che cosa saràora che la proprietà ha messo piede in Premier e dovrà impegnarsi a fondo per evitare la retrocessione dei Toffees, ilpiù presente in assoluto nella massima serie inglese, 122 partecipazioni su 126 edizioni: la squadra di Sean Dyche è infatti ultima in classifica, in compagnia di Southampton e Wolverhampton. I Friedkin hanno rilevato il 94% dell’Everton. L’accordo dovrà ricevere l’approvazionePremier League,Football Association eFinancial Conduct Authority.