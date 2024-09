Milan | squadra unita prima del derby a Carnago grigliata organizzata da Fonseca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nel corso della serata di ieri ilha ribaltato ogni pronostico, vincendo per 2-1 ildella madonnina contro l’Inter. Dopo un avvio difficile, Pauloha guidato i rossoneri al successo per lavolta dopo seiconsecutivi ottenuti dall’Inter. Il tecnico, arrivato a San Siro circondato da voci che ormai lo davano lontano dalla panchina del, ha lavorato per mantenerelanei giorni precedenti il match e non solo dentro il campo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l’allenatore aveva organizzato unacon calciatori e staff al Centro Sportivo di, dopo l’allenamento di venerdì.del, adaSportFace.