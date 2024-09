Milan Paulo Fonseca | non eravamo i peggiori ieri e non siamo i migliori oggi  E sul gruppo…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 23 settembre 2024), dopo la vittoria contro l’Interha parlato in conferenza stampa e si è soffermato sulla forza del gruppo. Le parole Ildivince e convince contro l’Inter di Simone Inzaghi e aggancia i nerazzurri in classifica a quota 8 punti. In conferenza stampa, il tecnico portoghese – il cui futuro era in bilico fino a poco prima dell’inizio della partita – si è soffermato sulla miccia che ha riacceso la fiamma in vista dei prossimi impegni sia di campionato che di Champions League. Ecco le sue dichiarazioni: È stata una vittoria importante, in un momento difficile, ma deve essere la normalità. Come ho detto noi abbiamo giocato solo cinque partite in A. Dobbiamo continuare per costruire fiducia, i giocatori hanno lavorato sempre bene e dobbiamo continuare così. Prima di tutto, dobbiamo continuare a giocare come squadra, come abbiamo fatto