Luca Tommassini e Madonna tutte le volte che hanno ballato insieme FOTO e VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 23 settembre 2024)è conosciuto per aver collaborato con diverse star internazionali, e in particolare, conhanumerose, negli anni ’90, tra tour,clip e performance televisive. Nello specifico la popstar ha volutonel corpo di ballo del suo Girlie Show World Tour, ma anche nelclip di Human Nature e in una coreografia di Bedtime Story per lo show dei Brit Awards 1995. Il coreografo italiano ha anche un piccolo ruolo nel film Evita, uscito nel 1996. Il loro primo incontro fu a casa di, su invito di uno dei suoi ballerini, Kevin Stea. In quell’occasione, emozionato, non parlò quasi. Si rividero qualche tempo dopo per i provini del The Girlie Show, il tour del 1993 con il qualeportò in giro per il mondo i temi e le canzoni dell’album Erotica.