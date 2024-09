L’Enigmista ha un misterioso Easter Egg criptato nel primo episodio di The Penguin

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 23 settembre 2024)ha unEggneldi TheÈ stata un’altra grande settimana per i fan dei fumetti: due importanti serie hanno fatto il loro attesissimo debutto. Per quanto riguarda la DC, il debutto è stato quello de The(la nostra recensione). Il sequel diretto dell’epopea criminale di Matt Reeves del 2022, The Batman, vede ancora una volta protagonista Colin Farrell, che assume il titolo di signore del crimine di Gotham City. Il film è stato presentato come un thriller criminale di strada, incentrato esclusivamente sull’ascesa al potere di Oz Cobb, alias il Pinguino, e sulla sua battaglia con le famiglie Maroni e Falcone. Tuttavia, questo non significa che l’di debutto della serie limitata non abbia avuto qualche intelligenteegg con l’universo più ampio di Batman.